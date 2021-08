COA waarschuwt voor ’krakende’ asielopvang

Sinds woensdag is Defensie bezig met de opbouw van een kamp in het natuurgebied. Vanaf dinsdag moeten daar 450 Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen. In een later stadium moet het kamp plaats bieden aan 750 tot maximaal 1000 mensen.

In 2015 werden in Heumensoord 3000 voornamelijk Syrische asielzoekers opgevangen. Voor hen werden grote tenten met harde wanden neergezet. Dat bleek niet ideaal toen het kouder werd. Daarom bouwt Defensie nu paviljoens die veel steviger zijn. Omdat er vooral gezinnen worden gehuisvest komt er een speeltuin en de paviljoens hebben speciale verlichting waarbij kinderen gemakkelijker kunnen slapen. Ook is afgesproken dat het kamp uiterlijk op 1 januari weer leeg moet zijn, zodat de vluchtelingen niet in de wintermaanden in het bos bivakkeren.

Bekijk ook: Vrees voor nieuwe migratiecrisis door escalatie in Afghanistan

„We hebben geleerd van 2015”, zegt een woordvoerder van het COA, die echter wel waarschuwt dat „taferelen van 2015” kunnen terugkeren als gemeenten niet snel woonruimte aanbieden aan statushouders die nog in asielzoekerscentra zitten. Destijds werden mensen in tenten en sporthallen opgevangen omdat de centra overvol waren. Van de circa 29.000 bedden in de reguliere opvangcentra zijn er inmiddels 28.050 bezet. „We krijgen 150 mensen per week binnen, dus reken maar uit hoe lang dat goed gaat.”