Waterschade aan marineschip vanwege lekkend brandblussysteem

De marine brengt in kaart hoe lang het duurt om de schade te herstellen en wat de gevolgen zijn voor de inzet van het fregat.

Defensie meldt in een persbericht dat de schade dinsdag aan het licht is gekomen. De Centrale Walbewaking in Den Helder kreeg een automatische melding dat er iets mis was met de elektronica in delen van het schip. De oorzaak is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.

Zr.Ms. De Zeven Provinciën sloot de afgelopen jaren meermaals aan bij vlootverbanden van de flitsmacht van het militaire bondgenootschap NAVO. Die surveilleren onder meer op de noordelijke Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee. De inzet van de flitsmacht moet Rusland afschrikken, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg eerder.

Zr. Ms. Karel Doorman

Het grootste schip van de marine, Zr. Ms. Karel Doorman, ligt overigens ook aan de kade en zal voor de rest van het jaar niet meer varen door problemen met de transformatoren van de elektromotoren. Daar zitten scheurtjes in, bleek tijdens een recente inspectie. De scheurtjes kunnen kortsluiting veroorzaken.