Tumult op Schiphol – allemaal door een ’foutje’ in de cockpit. Ⓒ Reuters

SCHIPHOL - Hoe kon het toch gebeuren dat een piloot van Air Europa aan een stagiair in de cockpit aan het uitleggen was ’hoe alles werkt’ en toen per ongeluk doorgaf dat het vliegtuig gekaapt was? Experts geloven die uitleg niet meteen. „Geen enkele piloot zou dit doen.”