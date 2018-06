Australië: harder optreden tegen extremisten

Dat heeft de Australische premier Tony Abbott maandag verklaard in de hoofdstad Canberra. Aanleiding voor de aangescherpte maatregelen vormt de fatale gijzeling, een terreurdaad, in een café in Sydney, in december vorig jaar. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, inclusief de Iraanse gijzelnemer Man Haron Monis.

Uit een rapport over het misdrijf bleek dat een speciale Australische veiligheidslijn in de dagen eraan voorafgaand achttien verontruste telefoontjes kreeg. Politie en veiligheidsdiensten zagen echter geen „indicatie voor een directe dreiging”. „Op basis van de informatie die we toen hadden, viel hij ver buiten de groep van vierhonderd meest prominente anti-terreuronderzoeken”, aldus het rapport.

Abbott, die door het stof ging voor de conclusies, stelde in Canberra dat de „terreurdreiging in Australië toeneemt”. Ook neemt volgens hem het het aantal sympathisanten van extremisten toe, evenals het aantal potentiële terroristen, „onder wie velen die in ons midden leven”. Volgens Abbott strijden zeker negentig Australiërs mee met extremisten in Syrië en Irak, zijn er dertig teruggekeerd en zijn er 140 actieve aanhangers in Australië.

In de ogen van Abbott moeten persoonlijke vrijheden worden ingeperkt om de strijd aan te gaan met de snelgroeiende dreiging van radicale groeperingen zoals Islamitische Staat in Irak en Syrië.