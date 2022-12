Amsterdam wil tijdelijk korte wapenstok voor boa’s

De korte wapenstok wordt dan voor een periode van twee jaar gebruikt in een afgebakend gebied, zodat boa’s „zichzelf beter kunnen beschermen in gevaarlijke situaties”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Na de twee jaar evalueert de gemeente het gebruik van de korte wapenstok. Dan zal het college bepalen of het instrument nog langer nodig is.

Pilot

Amsterdam heeft meegedaan aan een pilot van tien gemeenten die de wapenstok bij boa’s hebben getest. De pilot was opgezet vanuit het ministerie, dat met nieuwe regels voor de bewapening en uitrusting van boa’s bezig is.

Ook heeft de gemeente in navolging van deze pilot afgelopen zomer een onderzoek gedaan onder alle boa’s die op straat werken in Amsterdam. Daaruit bleek dat het merendeel van de ondervraagden afgelopen jaar te maken heeft gehad met verbale of fysieke agressie tijdens hun werk. Dat geldt met name voor boa’s die in het centrum van Amsterdam werken. Daar is ook nog een tekort aan politieagenten. De ondervraagden gaven ook aan zich door de korte wapenstok veiliger te voelen en dat de stok vaker zal leiden tot het de-escaleren van situaties.