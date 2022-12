Vuurwerk-aanslag bij sportclub kickbokser Jamal Ben Saddik, daders laten duidelijke boodschap achter

De omgeving werd maandagnacht kort voor halfdrie opgeschrikt door een luide explosie. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er een aanslag met zwaar Cobra-vuurwerk gepleegd was tegen een pand in de straat.

Het gaat om het gebouw waar na nieuwjaar de nieuwe kickboksschool van de bekende Borgerhoutse kickbokser Jamal Ben Saddik zal openen. „Niemand raakte gewond”, zegt Kato Belmans, woordvoerster van het parket in Antwerpen. „Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse gekomen. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie.”

De daders maakten maandagnacht ook heel duidelijk voor wie de aanslag bestemd was: op de gevel van een aanpalend huis werd een niet mis te verstane boodschap gericht aan Jamal Ben Saddik achtergelaten. ’Dood JBS Dede Dief’, werd met graffiti aangebracht op het pand. Opvallend, ’Dede Dief’ werd in augustus ook als boodschap achtergelaten op een garagepoort van een woning in de Antwerpse Lange Beeldekensstraat, waar toen verschillende kogels op werden afgevuurd.

Familie vaker doelwit

De familie Ben Saddik was de afgelopen maanden al vaker het doelwit van aanslagen die aan een conflict in het drugsmilieu gerelateerd zouden zijn. De oudere woning in de Borgerhoutse Zegepraalstraat werd meerdere keren geviseerd, net als het eethuis Poke Bowl Place aan de Stenenbrug.

Ook beschietingen in de Frans Beirenslaan in Borsbeek en aan Bens Hand Car Wash in de Rochusstraat in Deurne kunnen aan de familie Ben Saddik gelinkt worden. In het milieu klonk het toen dat niet zozeer kickbokser Jamal, maar wel een van zijn broers geviseerd werd in een conflict over een partij cocaïne. De boodschap nu lijkt te suggereren dat de daders dit keer de kickbokser zelf viseren.