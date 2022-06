Premium Het beste van De Telegraaf

Ziet Poetin zichzelf als opvolger van tsaar Peter de Grote? ’Hij pakte terug wat van Rusland was’

Door THIERRY GOEMAN Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / SIPA USA

De Russische president Vladimir Poetin eerde donderdag Peter de Grote op diens 350ste geboortedag, en sprak bij die gelegenheid over een historische doel dat hij en de tsaar gemeen hebben: „Russische landen terugwinnen.” Poetin vergeleek de oorlog in Oekraïne zelfs met de veroveringen van Peter de Grote. Maar wie was die tsaar eigenlijk? En is Poetin even erg?