BBQ’en met 100 man: ‘Idioot, onacceptabel en levensgevaarlijk’

In de nieuwste corona-update reageert burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem woedend op de corona-aso’s die in zijn stad het samenscholingsverbod negeerden en met zijn allen dachten te gaan bbq’en zaterdagavond. VROUW-journaliste Sabine Leenhouts deelt gouden tips om het beste uit je relatie te halen in tijden van corona. En hoe doen mensen met een lange afstandsrelatie dat eigenlijk?