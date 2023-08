Nederlanders opgepakt na grote Europese operatie tegen drugstransporten

AMSTERDAM - Aan de Costa del Sol is een criminele organisatie ontmanteld die zich intensief bezighield met het transport van drugs door heel Europa. De operatie, gecoördineerd door Europol en de Nederlandse politie, heeft geresulteerd in de arrestatie van veel leden, onder andere in ons land. In het Noord-Hollandse dorp Noord-Scharwoude werden drie personen opgepakt na de vondst van grote hoeveelheden drugs en vuurwapens.

Ⓒ Spaanse Nationale Politie, ANP/HH