Bijleveld opnieuw naar Kamer om leugen over burgerdoden

Khadija Arib (L) en Minister Ank Bijleveld (Defensie) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Nederlands bombardement in Irak. Ⓒ ANP

Den Haag - Voor de tweede keer in korte tijd moet minister Ank Bijleveld (Defensie) deze week spitsroeden lopen in de Tweede Kamer. Niet de burgerdoden in Irak door Nederlandse bommen worden haar verweten, wel de leugen daarover richting de Tweede Kamer. Of ze bij het openbaren van alle blunders premier Mark Rutte uit de wind kan houden, is de vraag.