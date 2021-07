F-16 slaat op hol in Leeuwarden: twee gewonden

Het gebeurde tijdens de start-up van een straaljager, die stond toen nog stil. Het jachtvliegtuig zou ’op hol zijn geslagen’, waarna de piloot de schietstoel gebruikte. Daarna is de straaljager in een pand gereden, een persoon die in dat pand aanwezig was is lichtgewond geraakt.

De piloot was de enige inzittende van de F-16, over zijn toestand is verder nog weinig bekend. Hij is naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht, meldt de veiligheidsregio. Hoe de piloot er precies aan toe is, weet een woordvoerder niet.

„De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen”, schrijft de luchtmacht op Twitter. „Er is geen brand en ook geen explosie geweest.” Een woordvoerder laat weten dat het incident plaatshad bij het opstarten van de F-16. Het vliegtuig deed mee aan een internationale oefening.

Twee zogenoemde crashtenders, speciale typen brandweervoertuigen die voornamelijk op vliegvelden in worden gezet, van de brandweer zijn de F-16 gaan blussen.

De piloot deed mee aan de Weapons Instructor Course op die vliegbasis, waar 24 cursisten uit Nederland, België en Noorwegen aan meedoen. Tijdens de zes maanden durende cursus worden ze opgeleid tot wapeninstructeur.

Ⓒ LC/ARODI BUITENWERF

De F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden zouden donderdag voor de laatste keer opstijgen vanaf de vliegbasis, de nieuwe standplaats van de jachtvliegtuigen wordt vliegbasis Volkel. Er was een heel afscheid gepland, met fotomoment, maar dat is vooralsnog afgeblazen vanwege het incident met de F-16.

De Belgische defensieminister Ludivine Dedonder bevestigde al eerder op de ochtend dat het om een Belgisch toestel gaat. „De minister laat zich minuut per minuut informeren over de situatie”, aldus haar woordvoerder .

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op de vliegbasis Leeuwarden een verkennend onderzoek doen naar het incident met een F-16, donderdagochtend. Dat meldt de raad op Twitter.