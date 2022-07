Premium Het beste van De Telegraaf

Vete in drugswereld doet rustige buurt in het Gooi trillen op grondvesten Explosie Huizen gelinkt aan eerdere bedreigingen: ’Het leek een soort oorlogssituatie’

Door Onze Verslaggevers, Van onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Inter Visual Studio

Huizen - ’Een kláp! Het leek wel oorlog!” Inwoners van het doorgaans rustige Huizen zaten rechtop in bed toen zaterdagnacht een bom met een enorme knal een rijtjeshuis aan de Roef in een ruïne veranderde. Een triest gevolg van een vete in de drugswereld.