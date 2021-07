Klopjacht op man met bivakmuts na overval Purmerend

Ⓒ Inter Visual Studio / Danielle Rood

PURMEREND - De politie is sinds woensdagavond in Purmerend bezig met een grootscheepse klopjacht op een man die rond 20.20 uur een Total-tankstation aan de Edisonweg heeft overvallen. Volgens een woordvoerder zijn er een helikopter, speurhonden en diverse eenheden ingezet bij de jacht op een man met een bivakmuts die een medewerker met een steekwapen heeft bedreigd. Het is niet duidelijk of er bij de overval iets buit is gemaakt.