Renault past Twingo aan

De fabrikant wijzigt de overbrengingsverhoudingen van de handgeschakelde transmissie in de 70 pk-versie. Door de andere overbrengingen moet de Twingo rapper accelereren zonder meer brandstof te verbruiken. De autobouwer reageert op kritiek vanuit het koperspubliek van de Twingo, dat vond dat het te veel moest doorhalen om op snelheid te komen.

De 70 pk sterke Twingo verkoopt beter dan verwacht, zo geeft Renault aan. Ongeveer 35% van de in Europa geleverde Twingo's is met de 1.0-driecilinder motor uitgevoerd. In Nederland ligt het percentage op maar liefst 90%. De resterende 10% komt op conto van de 0.9 Turbo-motor.