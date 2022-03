Kabinet denkt aan leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Premium Buitenland

Britten blunderen rond opvang Oekraïense vluchtelingen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen komt maar niet op gang in het Verenigd Koninkrijk. Na twee weken oorlog zijn slechts enkele honderden visums verstrekt. Frankrijk beklaagt zich over de onmenselijke aanpak van vluchtelingen die in Calais de oversteek naar Engeland willen maken.