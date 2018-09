Mühlenfeld nieuwe baas luchthaven Berlijn

Aan het vliegveld in Berlijn wordt al jaren gewerkt. De luchthaven had al in 2010 klaar moeten zijn, maar door allerlei problemen is de opening steeds uitgesteld. Momenteel denken de uitvoerders het hernieuwde vliegveld in de tweede helft van 2017 te kunnen opleveren. Door de vertraging zijn de kosten van de geraamde 2.83 miljard euro opgelopen naar minstens 5,4 miljard euro.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik