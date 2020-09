Ophef nadat politie VS autistische jongen (13) neerschiet

Toen de 13-jarige de instructies van een officier niet opvolgde en wegliep, schoot de politieagent. Er bleek naderhand geen vuurwapen in de buurt te zijn. Een politiewoordvoerder verwees naar meldingen over een jongere die mensen met een pistool had bedreigd.

Het incident vond vorige week vrijdag plaats, maar werd dinsdag pas door meer media opgepikt. „Hij is een klein kind. Waarom hebben ze hem niet gewoon vastgepakt?”, zei de huilende moeder tegen een televisiezender.

Burgemeester Erin Mendenhall heeft opgeroepen tot een snel en transparant onderzoek. Een vereniging die pleit voor de acceptatie van autisme bekritiseerde de politie omdat die was gebeld om te helpen en in plaats daarvan meer schade aanrichtte.

Debat politiegeweld

In het landelijke debat over politiegeweld zorgt momenteel ook een zaak uit de stad Rochester voor discussie. Daar stierf een man die naakt over straat liep onder invloed van drugs als gevolg van gewelddadig ingrijpen door de politie.

Het is onzinnig om te denken dat de rust terugkeert in Amerika als Joe Biden de verkiezingen wint. Dat zegt de directeur van de Atlantische Commissie, Bram Boxhoorn, in een speciale aflevering van de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’.