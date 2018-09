Schaamrood tijdens sollicitatie

Laatstgenoemde, Matt Buckland, vertelde vrijdag tegen de BBC hoe hij maandagochtend nogal ruw was behandeld toen hij een vrouw in de drukte wilde voorlaten en even in de weg stond van een ander.„Die man duwde me bijna omver en begon te schreeuwen.”

Door een samenloop van omstandigheden ontmoetten de twee elkaar in de middag weer omdat de scheldende metropassagier bij Buckland kwam solliciteren. „Hij had het eerst niet eens in de gaten”, aldus Buckland. Toen deze hem vroeg of hij een prettig ochtendritje had gemaakt, viel het kwartje. De sollicitant verontschuldigde zich met het schaamrood op de kaken waarna de zaak werd bijgelegd.

De man kreeg de baan overigens niet, want hij was niet geschikt, aldus Buckland. Maar dat had volgens hem niks met het incident in de metro te maken.