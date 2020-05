Dronken man probeert beer te verdrinken in dierentuin

Op beelden is te zien hoe de dronken man in het verblijf van de beren terecht is gekomen en in het water springt als beer Sabina nadert. De bruine beer springt hem vervolgens achterna, waarna de man het hoofd van het dier grijpt en het onder water drukt. Bezoekers staan langs de kant geschrokken toe te kijken.

Volgens een woordvoerder van het park is Sabina een oudere beer die gered is uit het circus. De man mag van geluk spreken dat alleen deze beer in de buurt was. „Hij zou minder kans hebben op overleving zonder ernstige verwondingen als het een andere beer was”, zo laat Ann Karczewska weten aan The Sun.

Sabina is niet gewond geraakt, maar is sinds het incident erg gestrest. „Ze is gewend aan de aanwezigheid van mensen, maar ze verwachtte geen menselijke aanval. Na afloop zat ze nerveus te grommen in het water, todat haar verzorgers eraan kwamen.”

Het dierenpark gaat de man, die door de brandweer uit het water werd gevist, aanklagen.

In 2015 werd dezelfde beer ook al eens aangevallen door een man die het verblijf in was gesprongen. Hij sloeg Sabina toen op het hoofd, nadat hij door haar gebeten was.