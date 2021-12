Peter R. de Vries is trending zoekopdracht van 2021

’Peter R. de Vries’ wordt gevolgd door ’EK 2021’ en ’Stemwijzer’. Veel Nederlanders maakten gebruik van Google Zoeken om te ontdekken wat er met misdaadjournalist Peter R. de Vries was gebeurd, hoe het met hem ging en wie hij überhaupt was. Sommigen wilden meer weten over zijn familie, terwijl anderen op zoek waren naar beelden van de huiveringwekkende aanslag, midden op straat in Amsterdam.

Enkele weken voor de aanslag snakte Nederland nog naar overwinningen op het uitgestelde EK Voetbal en werd er gezocht naar de laatste standen, scores en wedstrijdschema's. De derde plek is dit jaar voor de Stemwijzer, die net als in voorgaande jaren door veel mensen wordt geraadpleegd in aanloop naar de verkiezingen. De populariteit van deze zoekopdracht was het grootst op 16 maart, de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat suggereert dat veel kiezers op het laatste moment nog zoeken naar informatie over de deelnemende politieke partijen.

Lange rij wachtenden voor een testlocatie. Ⓒ ANP

Op plek vier en vijf vinden twee corona gerelateerde zoekopdrachten: ’Avondklok’ en ’Testen voor toegang’. Er werd vooral gezocht naar de avondklok toen die eind januari van kracht werd. Je zou misschien denken dat mensen vooral op zoek waren naar het tijdstip waarop de avondklok begon, maar zoekopdrachten in combinatie met “verklaring” en “eigen verklaring” waren populairder. Testen voor toegang was vooral populair in oktober en november, meer nog dan in de zomer.

De top 10 wordt gecompleteerd door ’WhatsApp storing’. Nederlanders gebruikten Google om te ontdekken wat er op 4 oktober met de populaire berichtendienst aan de hand was.

Trending of populair

De zoekterm ’Peter R. de Vries’ is niet de populairste. Dit is ’youtube’ in Nederland. Veel mensen gebruiken deze zoekterm om snel via hun webbrowser bij de populaire videodienst te komen.

De lijst van top trending zoekopdrachten is samengesteld door de zoekopdrachten die in 2021 in Nederland zijn gedaan te vergelijken met die uit 2020. Vervolgens kijkt Google naar de zoekopdrachten die dit jaar veel vaker zijn gedaan dan vorig jaar. Daarbij hanteert de zoekgigant een minimumvolume, zodat irrelevante zoekopdrachten niet in de lijst komen (bijvoorbeeld een zoekopdracht die 1x in 2020 is gedaan en 500x in 2021 telt niet mee). Tot slot worden spam en dubbelingen opgeruimd we spam en dubbelingen op

De volledige Nederlandse top 10 van Trending Zoekopdrachten in Google Year in Search is als volgt:

Peter R. de Vries EK 2021 Stemwijzer Avondklok Testen voor toegang Sneeuwradar Olympische Spelen iPhone 13 Nelson Valkenburg WhatsApp storing

Flixie

Behalve de algemene lijst van trending zoekopdrachten zijn er dit jaar ook lijsten met specifieke categorieën. Ook hier is de coronacrisis in terug te zien. Zo behoren ’Wat is 2G?’ en ’Wat is een antigeentest’ tot de trending Wat is-vragen van het jaar, maar ook iets heel anders als ’Wat is een flixie?’ (een dixi met flitser, tegen hardrijders) staat in de lijst.

’Squid Game’ is top trending op het gebied van tv.

In de categorie trending sporters voert de Deense voetballer ’Christian Eriksen’ de lijst aan, terwijl ’Sigrid Kaag’ bovenaan staat in de lijst van trending politici. ’Squid Game’ is top trending op het gebied van tv, series en films en ’Ajax’ is dat bij Eredivisieclubs.

Verder lijkt het erop dat kookprogramma’s op tv veel aandacht hadden voor ’rode kool’, waardoor dat het top trending recept werd. In de trending lijst van trending muzikanten valt dit jaar op dat daar haast niemand in staat als gevolg van muzikale prestaties.