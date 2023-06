Lof voor Henri (24) die Syrische steker achtervolgde in park Annecy

Henri (24) wordt in Frankrijk inmiddels als een held beschouwd. Een Syriër die via Zweden in Frankrijk terecht was gekomen, ging gewapend met een mes verschillende mensen te lijf in een park aan de oevers van het meer van Annecy. Zes mensen raakten (zwaar)gewond, onder wie vier kinderen. Op video’s die op sociale media rondgaan, was te zien hoe de 32-jarige aanvaller werd opgejaagd door een onbekende man met als enige verdedigingsmiddel een tas in zijn handen.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De aanvaller leek enigszins van zijn apropos in de speeltuin toen Henri achter hem aan begon te rennen. Ook al lukte het de Fransman niet om de aanvaller uit te schakelen, toch slaagde hij erin om hem weg te jagen van de speelplaats waar gillende moeders met hun kinderen stonden. Opvallend genoeg rende er ook een jogger voorbij die helemaal niets van het geweld doorhad. Datzelfde geldt voor langs fietsende mensen.

Henri is bezig met een rondreis door Frankrijk langs kathedralen, melden media in het land. Voor de aanval plaatste hij nog een Facebook-verhaal over het meer van Annecy. Een uur later plaatste hij een afbeelding, dit keer met brandweerauto’s, waarin hij opriep om te bidden voor de slachtoffers.

Volgens een artikel in de katholieke krant Aleteia is Henri afgestudeerd in filosofie en heeft hij een masterdiploma in management. Hij begon zijn reis op 27 maart bij het klooster van Barroux en zou daarna vooral Avignon, Béziers, Marseille, Monaco en Grenoble hebben aangedaan.

Henri was overigens niet de enige held. Ook twee hulpagenten probeerden de dader uit te schakelen en joegen hem verder bij de kinderen vandaan. Kort daarna werd hij neergeschoten en gearresteerd.

Psychiatrisch onderzoek

De Syrische vluchteling wordt psychiatrisch onderzocht. Zo wordt onder meer geprobeerd te achterhalen wat de man bewoog. De Franse autoriteiten denken niet aan een terroristisch motief en de man was niet onder invloed van alcohol of drugs. De vier kinderen, van wie een de Nederlandse nationaliteit heeft, en een volwassene liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De 31-jarige dader is volgens Franse media in 2011 zijn land ontvlucht en ontmoette in Turkije zijn latere Zweedse vrouw. Ze zijn in 2013 naar Zweden uitgeweken en hij heeft er een vluchtelingenstatus gekregen. Hij heeft echter nooit de Zweedse nationaliteit gekregen. Hij is recentelijk gescheiden en heeft geprobeerd ook in Frankrijk een vluchtelingenstatus te krijgen, maar dat werd begin deze maand afgewezen.

Condoleances

President Emmanuel Macron brengt vrijdag met zijn vrouw een bezoek aan slachtoffers van de steekpartij. Macron zal ook familie van slachtoffers en andere betrokkenen spreken. De premier, Elisabeth Borne, en de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, brachten donderdag een bezoek aan de Franse plaats in het zuidoosten van het land.