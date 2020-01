Lugubere Grindr-moord: man (25) ondersteboven opgehangen en opgegeten

Het lichaam van Bacon werd daags na de kerst door de politie aangetroffen in het huis van de vijftiger in de Amerikaanse staat Michigan. Latunski wordt beschuldigd van moord en kannibalisme. Hij zit vast en heeft al een bekentenis afgelegd. De politie kwam de man op het spoor door een tip toen Bacon al vier dagen vermist was.

Agenten moeten even met hun ogen hebben staan knipperen, toen ze het huis betraden waar Bacon was. De twintiger, een haarstylist, ging rond de kerst op bezoek bij Latunski. Ze hadden elkaar leren kennen via Grindr, een datingapp voor homo’s. Maar een gezellige date werd het bepaald niet. Bacon werd in zijn rug gestoken en – naakt – ondersteboven opgehangen. Alsof de jongeman een beest was, sneed Latunski hem vervolgens de keel door. Met het moordwapen zou hij ook nog eens de testikels van Bacon hebben afgesneden en opgegeten, meldt The Daily Mail op basis van rechtbankstukken.

Mark Latunski (50) heeft tegenover de politie bekend Kevin Bacon op gruwelijke wijze te hebben omgebracht. Ⓒ Facebook

Psychische problemen

Latunski, tevens vader, zou kampen met meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Hij zou zijn gestopt met zijn medicatie, melden Amerikaanse media. „Ik had in geen miljoen jaar kunnen indenken dat hij in staat zou zijn zo’n gruwelijke misdaad te plegen”, aldus een ex-man.