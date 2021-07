Reisadvies voor Ibiza, Mallorca en Canarische Eilanden naar oranje; Tui annuleert vakanties

De vakantiegigant meldt woensdagavond dat het alle vakanties naar de Balearen en de Canarische Eilanden annuleert tussen 16 juli en 2 augustus. „Deze reizigers krijgen hun geld terug en kunnen zelf nog een andere bestemming uitzoeken”, aldus TUI.

Het bedrijf vervolgt: „Vele duizenden Nederlanders genieten op dit moment van hun vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. Reizigers die er momenteel verblijven kunnen hun vakantie in principe afmaken en op de geplande terugvlucht naar huis komen. Vanaf zondag 18 juli wordt voor de terugkomst in Nederland een test verplicht gesteld voor wie niet volledig gevaccineerd is of een coronabewijs heeft.”

Corendon daarentegen laat juist weten door te gaan met vliegen op Ibiza. Reizigers kunnen gewoon terecht in een hotel, en krijgen voor de terugreis een gratis test aangeboden. Als zij positief testen, regelt Corendon gratis een latere terugvlucht en betaalt het de extra nachten. „Wij hebben woensdag direct gezocht naar een lab wat testen kon aanbieden, zodat de vakanties door kunnen gaan”, aldus topman Atilay Uslu.

Uitbraak

De Spaanse eilandengroep Balearen ging halverwege mei op geel en gold daarmee als een van de eerste opties om naartoe te reizen voor vakantie. De afgelopen weken ging het echter helemaal mis op verschillende eilanden. Met name op Mallorca raakten veel Nederlandse jongeren besmet met de nieuwe deltavariant op examenreisjes. Die was hoofdzakelijk naar de eilanden gebracht door Britse jongeren, die er samen met jongeren van andere nationaliteiten erop los feestten.

De uitbraak op het eiland nam al snel schrikbarende vormen aan. Zo werden jongeren op het vliegveld teruggestuurd naar een coronahotel in een poging de verspreiding tegen te gaan. Over de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 415 mensen per 100.000 besmet geraakt op de eilandengroep. Daarbij springt nu met name Menorca in het oog met ruim 1000 besmettingen per 100.000 inwoners.

Buitenlandse Zaken

Vorige week kleurde de eilandengroep al rood op de Europese coronakaart van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. Dat is doorgaans een voorbode van een oranje reisadvies vanuit Nederland.

Dat reisadvies wijzigt overigens meestal op woensdag, maar vanwege de complexe situatie met de oplopende Nederlandse besmettingen en de grillige situatie in het buitenland, had men in Den Haag een dag langer nodig. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet op de publicatie vooruitlopen. Daarmee blijft ook onduidelijk of er meer landen op oranje gaan. Dat ligt wel voor de hand: zo kleurde vorige week heel Portugal rood op de ECDC-kaart.

De grote vraag is wat andere reisorganisaties zullen doen met het gewijzigde advies. Doorgaans worden reizen naar oranje oorden geschrapt, maar het kan zo zijn dat als slechts één eiland verantwoordelijk is voor een regionale uitbraak, er toch vluchten en vakanties worden uitgevoerd. Wie toch naar een oranje gebied reist, moet voor terugkeer naar Nederland een negatieve test afleggen. TUI vraagt reizigers met klem niet te bellen maar een persoonlijk bericht af te wachten.