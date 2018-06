Tbs'er Rooyse Wissel ontsnapt tijdens verlof

Eind september ontsnapte ook een man uit De Rooyse Wissel tijdens begeleid verlof. Hij werd een kleine week later aangehouden. En medio augustus hield de politie in Maarssen een 44-jarige tbs'er aan die al twee weken onvindbaar was nadat hij niet van verlof was teruggekeerd.

Het CDA wilde, na de ontsnapping in september, dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie voortaan de Tweede Kamer bij elk incident met een tbs'er zou informeren. Teeven ging daar niet op in en wees erop dat het aantal onttrekkingen vorig jaar (2013) verminderd is in vergelijking met het jaar ervoor (2012). Van de 55.000 verlofbewegingen van tbs'ers, was er 32 keer sprake van een onttrekking, aldus Teeven.