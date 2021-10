Aantal coronagevallen en coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stijgen

Ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen kwamen er netto 12 patiënten bij. Die afdelingen hebben nu 406 coronapatiënten onder hun hoede. Voor het eerst sinds half september komt dat aantal patiënten boven de 400 uit. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 3 naar 137. Rond dat niveau schommelt het aantal ic-patiënten al een paar weken.

Bij 73 mensen waren de coronaklachten zo erg dat ze in de afgelopen dag in het ziekenhuis zijn beland. In de afgelopen maand was er maar één dag met nog meer nieuwe opnames. In de laatste zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld zo’n 64 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 15 september. Vergeleken met de week tot aan vorige vrijdag steeg het aantal nieuwe opnames met bijna een kwart.

Coronagevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3736 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande dagen. Het weekgemiddelde stijgt voor de vijftiende dag op rij.

Vorige week vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2800 coronagevallen. Doordat er nu meer positieve tests zijn, loopt het gemiddelde weer op. In de afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld zo'n 3068 positieve tests per dag bij. In totaal zijn er in de afgelopen week 21.478 gevallen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste weektotaal sinds 2 augustus.

In de week tot aan vorige week vrijdag waren er ruim 14.000 positieve tests. Op weekbasis is het aantal gevallen dus met ruim 50 procent gestegen.

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 175 inwoners te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. In Rotterdam werden 146 positieve tests geregistreerd en in Den Haag 109. Daarna volgen Apeldoorn (77) en Utrecht (73). Naar verhouding waren er opnieuw veel positieve tests in gemeenten op de Biblebelt, zoals Ede (68), Staphorst (53), Barneveld (40), Neder-Betuwe (31), Veenendaal (28) en Krimpenerwaard (28). In zulke overwegend gereformeerde gemeenten hebben naar verhouding minder mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met zes. Het gaat om drie inwoners van Amsterdam en verder om mensen uit Almere, Nijmegen en Wijchen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen dagen kreeg het RIVM 35 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld vijf per dag. Dat is weliswaar het hoogste aantal in twee weken tijd, maar het zou ook kunnen komen door nameldingen over mensen die eerder al zijn gestorven. Bovendien is het aanzienlijk lager dan het aantal gemelde sterfgevallen in september.

Reproductiegetal

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller en daardoor loopt het zogeheten reproductiegetal op. Het cijfer stijgt naar 1,26. Dat is het hoogste niveau sinds 6 juli. Toen daalde het aantal positieve tests na de piek van de vierde golf.

Een reproductiegetal van 1,26 betekent dat honderd mensen met corona onder de leden gemiddeld 126 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 159 mensen, die vervolgens 200 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt.

Het reproductiegetal kwam vorige week vrijdag voor het eerst in bijna een maand uit boven de 1. Het steeg toen naar 1,02. Afgelopen dinsdag klom het cijfer verder naar 1,12.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,26 van vrijdag beschrijft de situatie op 30 september.