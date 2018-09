Nederlandse stijgt in Amerikaanse hitlijst

Het nummer gaat deze week van 59 naar 37 in de Billboard Hot 100.

Somebody, waarop Natalie wordt bijgestaan door de Amerikaanse zanger Jeremih, is een variant op I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. De 27-jarige Amsterdamse begon haar carrière met een samenwerking met rapper Flo Rida. Ze sprak hem een paar jaar geleden aan op een feestje, waarna ze langs mocht komen in de studio. Ze ging daarna met hem op tournee.

"Hij is inmiddels een mentor voor me", vertelde Natalie onlangs in Het Parool. "Het belangrijkste dat ik heb geleerd is geduld te hebben, want het is niet altijd makkelijk geweest. Het ging niet zo snel als ik wilde."