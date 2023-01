Bouw van grensmuur aan EU-grens voor Nederland ’bespreekbaar’

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is nu de Europese Commissie aan zet als het gaat om een grensmuur. Maar in Brussel klinkt geen enthousiasme voor financiering van hekken en muren om illegale migratie aan de EU-buitengrenzen te bestrijden.

„Er is geen geld voor”, zei de linkse Eurocommissaris Ylva Johansson uit Zweden. EU-kopstuk Ursula von der Leyen zorgde donderdagavond voor verwarring in haar brief aan regeringsleiders. De christendemocraat repte over financiering voor versterking aan de buitengrenzen, ook voor infrastructuur.

Maar haar woordvoerder verduidelijkt een dag later dat Brussel tegen financiering van muren blijft. „Met infrastructuur bedoelen we computers of wachttorens.” Haar partijgenoten in het Europees Parlement roepen Von der Leyen op om een politieke draai te maken.

Schengen

Vanwege de Europese migratiecrisis blokkeerde Oostenrijk eerder toetreding van Bulgarije tot het Schengengebied. Wenen probeert de Bulgaren nu helpen met een stevig pleidooi voor de bouw van een grenshek met EU-geld.

Nederland stemde ook tegen toetreding, maar was ook altijd tegen financiering van muren en hekken aan de buitengrenzen. Nu noemt Van der Burg het ’een bespreekbaar onderwerp’. De VVD’er heeft begrip voor de Bulgaarse wens om hulp te krijgen bij de bouw van zo’n duur project. „Er moet wel wat gebeuren voor Bulgarije kan toetreden tot Schengen. Ik snap dat ze iets terugvragen.”

’Preventiecampagne’

Verschillende EU-landen schakelen inmiddels naar een hogere versnelling om de komst van migranten te ontmoedigen. België heeft een ’preventiecampagne’ gelanceerd om migranten die geen kans maken op een vluchtelingenstatus te waarschuwen.

„België stuurt je terug naar het Europese land waar je eerder een asielvraag hebt ingediend”, staat bijvoorbeeld op een flyer voor mensen uit Moldavië. Voor Afghanen hebben onze zuiderburen een andere boodschap: „Afghanen die geen risico lopen op individuele vervolging, komen niet langer in aanmerking voor internationale bescherming in België.” En voor alleenstaande minderjarigen zwaait men met een besluit van de Vlaamse regering om de schooltoelage met twee derde te verminderen.

Ook de nieuwe rechtse regering in Zweden heeft een internationale campagne gelanceerd. De onder linkse regeringen populaire asielbestemming waarschuwt nu voor valse verwachtingen: „Zweden is geen subsidieland.” Is het ook iets voor Nederland? Van der Burg: „Daar heb ik nog geen mening over.”