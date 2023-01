’Gevaar door afsluiten van deel A7’

In december kwam het asfalt omhoog in de Prinses Margriettunnel, waarna de weg werd afgesloten.

„We snappen dat de overheid is overvallen door het incident bij het aquaduct, maar we begrijpen niet waarom er geen noodoplossing wordt aangeboden”, zegt Christien Lycklama à Nijeholt van transportbedrijf Hoekstra in Sneek, één van de initiatiefnemers van de brief. „Het is onverantwoord om al dit zware verkeer door dorpen en over wegen met bruggen te leiden, waar ook kinderen op de fiets op weg zijn naar school. Het is gewoon wachten op ongelukken en dat willen we voor zijn.”

Alternatief

Een alternatief is wel degelijk mogelijk, menen de ondernemers. „Bijvoorbeeld door in de tunnel tijdelijk één rijbaan open te houden, zodat de B-wegen en lokale bruggen worden ontzien. Die zijn niet geschikt voor deze enorme verkeersintensiteit, dat was ook de reden dat deze rijksweg er in 1960 is gekomen. Sindsdien is de verkeersintensiteit alleen maar toegenomen, met zo’n 35.000 voertuigen, waaronder veel grote transporteurs”, aldus Lycklama à Nijeholt. „Een snelle beslissing is geboden, want een langetermijnoplossing duurt zeker nog een half jaar.” De ondernemers zeggen te denken dat de A7 nog geen week gesloten was geweest als dit incident in de Randstad had plaatsgevonden. „En dat steekt. We betalen op jaarbasis 18 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting. Nog geen derde wordt aan onderhoud van wegen besteed. Dat zie je aan het achterstallige onderhoud waar iedere weggebruiker nu mee wordt geconfronteerd.”

„De onverwachte schade en afsluiting van deze weg is een ramp voor Friesland”, reageert minister Harbers. „Het is een probleem voor omwonenden, voor mensen die naar hun werk moeten, naar school, transporteurs en ondernemers. Dit is een calamiteit waarbij een snelweg eruit ligt. Het heeft voor mij als minister echt de allergrootste prioriteit om deze weg zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen.”