Premier Pakistan vreest etnische zuiveringen

„We zullen het aankaarten op de Algemene Vergadering, we zullen praten met staatshoofden op elk forum, (...) we zullen het in de media aan de orde stellen en aan de wereld vertellen”, citeert de BBC Khan. De premier vreest namelijk dat India „etnische zuiveringen zal uitvoeren in Kashmir.”

De Indiase regering maakte deze week bekend de speciale status van het gebied te schrappen. Dat besluit zorgt in Kashmir voor onrust. Veel mensen gaan uit protest de straat op. Internet en telefonie worden geblokkeerd en duizenden manschappen zijn op de been om de orde te handhaven.

Bekijk ook: Kashmir afgesneden van de buitenwereld

Oorlog

Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Die landen hebben allebei een deel van het gebied in handen. Ze hebben sinds 1947 meerdere oorlogen uitgevochten over de grensregio. De noordelijk deelstaat, die voluit Jammu en Kashmir heet, genoot onder artikel 370 van de grondwet verregaande autonomie.

Bekijk ook: Toeristen trekken weg uit Kashmir