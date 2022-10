Asieldeal blijft overeind na ingelast CU-congres

In congrescentrum De Reehorst in Ede zijn zaterdag honderden CU-leden bijeengekomen om hun hart te luchten over de asieldeal. In augustus spraken VVD, D66, CDA en CU af om meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen, maar ook om de instroom te beperken. Dat laatste zet kwaad bloed bij een deel van de CU-achterban. Vooral de rem op gezinshereniging is voor sommige leden een pijnlijke maatregel.

„Uitstel van gezinshereniging is een mensenrechtenschending”, vindt CU-lid Antonie Fountain. Hij stelt dat de partij ’niet koste wat kost in de regering moet willen zitten’. „We zien steeds weer afkalving van de rechten voor vluchtelingen. We moeten uitkijken dat we niet dieper en dieper de fuik ingaan.” Ook Cora Otter, mede-initiatiefnemer van het congres, heeft geen goed woord over voor de asielafspraken. „Een hele vieze deal”, zegt ze. „Ik heb het gevoel dat ik niet meer kan uitleggen wat er gebeurt.”

Partijleider Segers bezweert dat de rem op gezinshereniging ’een tijdelijke maatregel’ is. „Het is gewoon niet prettig om een compromis te sluiten”, spreekt hij de zaal toe. „Het is buitengewoon oncomfortabel om besluiten te nemen over kwetsbare mensen. Regeringsdeelname doet soms pijn. Ik hoop op de erkenning dat het op z’n minst een dilemma is. En dan kunnen we op de weg voorwaarts.”

Met die uitleg – net als de toelichting van CU-prominenten als minister Carola Schouten en Kamerlid Don Ceder – neemt het congres genoegen. De leden kunnen geen moties indienen en daar dus ook niet over stemmen. Wel roepen sommige leden op om ’te bidden’ voor de CU-politici.

Vanuit de zaal klinken ook kritische geluiden. CU-lid Henrieke Schutte uit Voorhout vraagt zich af of Nederland de instroom van vluchtelingen wel aankan. „Raken we de vrijheid die wij nu hebben – met gelijke rechten voor vrouwen en mannen – niet kwijt? Hoe voorkomen we dat de problemen waarvoor zij wegvluchten, importeren in ons eigen land?”

Een ander CU-lid stelt dat de partij ’soms een beetje naïef’ is. „Waar gaan al die honderdduizend mensen wonen, die per jaar ons land binnenkomen?”, vraagt ingenieur Wim Maaskant uit Zetten. „Elk jaar een stad als Deventer bijbouwen, ik zie het niet gebeuren.”

Op die vraag heeft Kamerlid Ceder geen eenduidig antwoord. „Met een fatsoenlijke opvangketen zou dit lukken”, reageert hij. „We moeten het kunnen regelen, maar er moet ook wel gebouwd gaan worden. Dat is inderdaad ingewikkeld, door de problemen rond de volkshuisvesting en de stikstofcrisis.”

Partijleider Segers benadrukt dat hij niet uit het kabinet wil stappen. „Als je in een storm zit, moet je niet op de golven koersen, maar op de sterren”, citeert hij een Deense filosoof. „Voorlopig sturen we op de sterren en doen we wat we kunnen doen: het verschil maken voor mensen voor wie wij geroepen zijn.”