De tien duurste jachten ooit

10. Jacht Tatoosh De eigenaar is Paul Allen, mede-oprichter van Microsoft. Aan boord is een theater, zwembad en een helipad.

Prijs: $ 100 miljoen

9. AnaliesseDit jacht is 85 meter lang. Uiteraard is alles aan boord aanwezig om de opvarenden te voorzien van alles wat ze niet echt nodig hebben: een spa, een salon, een bibliotheek, een grote bioscoop, een zwembad. U kunt dit jacht zelf huren! Kost je slechts een halve ton per week.

Prijs: $ 103 miljoen

8. Jacht AlysiaDit is een jacht van de Griekse zakenman Andreas Liveras. Het heeft vijf dekken en is uiteraard weer voorzien van alle luxe. Als je in de problemen raakt kun je onderwater ontsnappen met aanwezige scuba-scooters.

Prijs: $ 116 miljoen

7. EcstaseaTot 2009 was dit een van de jachten van Chelsea eigenaar Roman Abramovich. Op dit jacht van 76 meter is ondermeer een disco, een sauna en een turks bad aanwezig.

Prijs: $129 miljoen

6. Pelorus

Deze jacht van 103 meter is nog wel in het bezit van Roman Abramovich. Het is volgeladen met leuke toys zoalsals jetski’s.

Prijs: $130 miljoen

5. OctopusHet tweede jacht van Paul Allen is 126 meter in lengte. Er is ook een soort ‘garage’ voor zeven kleinere boten, twee helikopters en een onderzeeër.

Prijs: $200 miljoen

4. Rising SunDeze boot is 138 meter lang. De eigenaar is David Geffen, die de boot weer kocht van Larry Elisson, oprichter van Oracle. En uiteraard is ook dit schip voorzien van alle luxe die je maar kunt bedenken: spa’s, sauna’s en jacuzzi’s.

Prijs: $200 miljoen

3. Lady MouraDe eigenaar is Prince Nasser al-Rashid. Dit jacht is zo groot dat het niet alle havens in kan. Het meest bijzondere is toch wel dat er een strand aanwezig is aan boord, compleet met zand en palmbomen.

Prijs: $210 miljoen

2. DubaiSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum is de eigenaar van het jacht “Dubai” (vroeger bekend onder de namen “Panhandle” en “Platinum”), vernoemd naar de stad die hij controleert. Het jacht is 162 meter lang en biedt ruimte aan 115 gasten en 88 bemanningsleden.

Prijs: $350 miljoen

1. EclipseDit jacht van Roman Abramovich doet qua prijs alle andere verbleken. Het is ook het langste jacht, met 164 meter. Alles is aanwezig van een disco tot aan raketten om het schip te beveiligen.

Prijs: $1.2 miljard