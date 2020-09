Spanje: meer dan 30.000 nieuwe besmettingen sinds vrijdag

Vooral de regio Madrid is zwaar getroffen door de tweede golf van de epidemie. De lokale autoriteiten hebben een gedeeltelijke lockdown afgekondigd voor de wijken waar corona het hardst toeslaat. Inwoners mogen eigenlijk alleen nog op pad als hun werk dat vereist of als ze elders naar de dokter moeten. Dat besluit leidde tot veel protest.

De afgelopen twee dagen stierven ruim 250 Spanjaarden aan het virus. Het dodental was in juni en juli nagenoeg onder controle, maar nu lopen de aantallen weer op, al blijven die nog achter in vergelijking bij de eerste uitbraak van het coronavirus. Toen stierven er op één dag soms wel 800 tot meer dan 900 mensen.