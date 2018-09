Waylon doet mee aan Holland zingt Hazes

Dat vertelt hij in De Telegraaf van vandaag.

Tijdens het concert zullen we hem eindelijk eens in het Nederlands horen zingen. "Het is en blijft m'n moederstaal, ook al moet ik me er wel altijd even overheen zetten", vertelt de zanger, die zelf het Engels verkiest.

Over het belang van dit jaarlijkse eerbetoon is Waylon duidelijk: "Er komt nooit meer een nieuwe Hazes. Hij was de laatste van een generatie. Het is gewoon mooi om zo iemand te mogen eren."

Holland zingt Hazes vindt plaats van 26 tot en met 28 maart. De meezingconcerten werden in juni 2013 voor het eerst gehouden.