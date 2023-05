Opwindende vondst op Schiphol: lading viagrapillen in lijnzaad

AMSTERDAM - Of het lekker is door muesli, brood of smoothies valt te betwijfelen. In een lading die was aangegeven als lijnzaad deden douaniers op Schiphol een zeer opwindende vondst: een berg viagrapillen.