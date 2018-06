Tentoonstelling van Cobra-werken in Oman

Het museum ontwikkelde een concept voor een reizende tentoonstelling, Cobra Global geheten, na een experiment in Istanbul in 2012. In de tentoonstelling wordt de achtergrond van de CoBrA-beweging uitgelegd in het licht van de Europese avant-gardestroming. Dit gebeurt aan de hand van een tijdlijn.

Leerlingen van meer dan vijftig scholen uit Oman zullen de tentoonstelling bezoeken en een workshop volgen. De directeur van Bait al Zubair noemt de expositie de eerste grote Europese kunsttentoonstelling in zijn land. „Het is een mijlpaal in de internationale samenwerking voor de kunstscene in Oman”, zegt de directeur.

Na Oman reist Corba Global verder naar Sharjah en Abu Dhabi, beide in de Verenigde Arabische Emiraten en ligt de nadruk op andere kunstenaars uit de kunststroming. De tentoonstelling doet ook India en Brazilië aan.