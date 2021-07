’Ouders verbergen lichaam zoontje twee jaar in vriezer’

De 49- jarige Kassceen Weaver en zijn 48- jarige vrouw Dina D. Weaver zijn opgepakt op verdenking van het „het verbergen en het achterlaten van een lichaam”, en „het niet verlenen van hulp aan een kind in nood”, nadat het lichaam van de 5-jarige Eliel Adon Weaver werd gevonden in de vriezer.

De politie kwam de zaak op het spoor nadat ze een tip kregen in de gruwelijke zaak. Het is niet bekend hoe lang het lichaam van de jongen in de vriezer heeft gelegen. Maar uit eerste onderzoeken blijkt dat de jongen ergens tussen de twee en vijf jaar geleden is overleden. Het lichaam heeft dus zeker twee jaar in de vriezer gelegen, aldus televisiestation WRIC. Ook is nog niet bekend of het jongetje door een misdrijf om het leven is gekomen.

„Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, meldt Mike Louth van de Chesterfield Police „het is een hartbrekende zaak.”

Kassceen en Dina moeten op 5 augustus voor de rechter verschijnen.