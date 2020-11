Rechter gelast doorspitten postkantoren in aantal staten

De USPS, geleid door een donateur van de Trump-campagne, wordt ervan beticht bewust inefficiënt te werken. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) moet in een aantal staten twee keer per dag postkantoren doorspitten om zeker te zijn dat er geen briefstemmen achterblijven. Een rechter in Washington gaat daartoe opdracht geven.