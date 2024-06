Sextortionverdachte Gianni de W. lokte 172 meisjes en vrouwen: ’Gedroeg me als tiran’

BREDA - Hij zat urenlang bewegingsloos in de verdachtenbank, zijn handen over elkaar op de tafel voor hem. Uit zijn mond rolden steeds opnieuw spijtbetuigingen, maar het gezicht van de 24-jarige Gianni de W. bleef uitdrukkingsloos toen hij zei zich „terdege te beseffen dat ik me als een tiran heb gedragen.”

© Petra Urban Vlnr: advocaat Ronald Drenth, Gianni de W. en advocaat Lynn Romme