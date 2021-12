Moordverdachte Britse politicus David Amess houdt onschuld vol

Ali zegt ook niet schuldig te zijn aan het voorbereiden van een terroristische aanslag tussen mei 2019 en september 2021. De politie zag het doden van Amess als een terroristische daad.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.