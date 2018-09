Reizen is goed voor je!

1. Ontstressen

Een eerste motivatie om op reis te vertrekken, is eigenlijk heel logisch. De meeste mensen vertrekken namelijk gestresst op vakantie, al was het maar omdat ze maanden hard hebben gewerkt en het daardoor erg druk hadden. Daartegenover staat dat heel wat vakantiegangers zich na enkele dagen of weken in het buitenland als herboren voelen. De stress is minder en je hebt terug de energie om er in te vliegen. Reizen staat dus synoniem aan ontstressen. Kortom, waar wacht je nog op?

2. Nieuwe vrienden maken

Wanneer je nieuwe vrienden wilt maken, biedt reizen het ideale platform om deze wens te verwezenlijken. Op vakantie is de sfeer immers gemoedelijk en heb je meer tijd om te werken aan je sociale contacten. In plaats van bijvoorbeeld televisie te kijken of binnen te blijven, kan je deelnemen aan activiteiten die je altijd al eens hebt willen doen. Je doet dingen die je graag doet en dus is de kans dat je iemand ontmoet waarmee het klikt, groter dan normaal.

3. In contact komen met andere culturen

Reizen staat natuurlijk synoniem aan het verlaten van je eigen leefomgeving en dus het opzoeken van andere culturen. Je hoeft heus geen doorwinterde reiziger te zijn om het contact met de niet-Westerse cultuur aangenaam te vinden. Een verblijf in pakweg China of Peru kan je op persoonlijk vlak erg verrijken. De gebruiken en mensen verschillen soms erg van de gemiddelde Europeaan en zijn gewoonten, maar dit maakt reizen nu net zo interessant en leerrijk!

4. Genieten van de lokale keuken en specialiteiten

Reizen is uiteraard ook een culinair avontuur. Wie besluit zijn koffer te pakken, doet er goed aan om de Belgische keuken achter zich te laten. De wereld herbergt een schat aan lokale producten en gerechten die je in eigen land niet kan proeven. Niets is gezelliger dan eens lekker dineren op reis en de gewaagdere keuzes op de lokale menukaart zijn vaak de moeite van het proberen waard. Want zeg nu zelf, je kan toch niet naar pakweg India gaan zonder daar eens Indisch gegeten te hebben?

5. Genieten met je partner

Reizen doe je vaker in een groep dan alleen. Het is een activiteit waarbij sociaal contact belangrijk is en heel wat mensen gaan dan ook op reis met hun levenspartner. Dat is een zeer goed idee, want een avontuur in het buitenland biedt de uitgelezen kans om wat quality time met je geliefde door te brengen. De band tussen twee geliefden kan op reis versterkt worden en natuurlijk is de romantiek dan niet ver weg...

6. Angsten overwinnen

Iedereen heeft wel een of meerdere angsten en reizen is een leuke manier om jezelf met je fobieën te confronteren en vervolgens ook te overwinnen. Wanneer je bang bent voor vissen, kan je bijvoorbeeld duiken met haaien in een beveiligde kooi in Zuid-Afrika. Evengoed zijn er al heel wat mensen van hun hoogtevrees afgeraakt, simpelweg door in een vliegtuig te stappen en de confrontatie met hun fobie aan te gaan. De kans dat je alleen op reis bent, is over het algemeen ook klein. Dat betekent dat er waarschijnlijk dierbaren aan jouw zijde staan en dat is een voordeel, want zij kunnen je steunen wanneer je je angsten recht in de ogen kijkt.

7. Sportief bezig zijn

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om op een mooi wit zandstrand onder een stralende zon te gaan liggen en jezelf te laten bruinbakken. Er zijn echter talloze sportievere alternatieven waarmee je een reis perfect kunt invullen. Wandelen, bergbeklimmen, paardrijden, dansen en zelfs zwemmen op vakantie zijn maar enkele van de talloze wijzen waarop je het aangename aan het nuttige kunt koppelen. Het effect daarvan is trouwens niet mis. Mentaal zal je je uitgerust voelen, maar daarenboven zal je blij verrast zijn wanneer je terug thuis op de weegschaal gaat staan!

8. Talen bijschaven

Tenzij je naar de Antillen gaat, is de kans dat je in het Nederlands zal kunnen communiceren met de lokale bevolking eerder klein. Dat is echter positief en mag je niet afschrikken, want het zal je dwingen om je vreemde talenkennis wat bij te schaven en tegelijkertijd een land op authentiekere wijze te leren kennen. Je hoeft ook niet het Chinees of het Swahili machtig te zijn om ergens verstaanbaar uit de hoek te komen. Met de beheersing van enkele Europese talen zoals het Engels, het Frans en het Spaans kom je in grote delen van de eenentwintigste- eeuwse wereld al een heel eind!

9. De dagelijkse sleur doorbreken

Een zeer goede reden om op reis te vertrekken, is simpelweg dat het een geweldige manier is om de dagelijkse sleur te doorbreken. In eigen land is de kans dat je vasthangt aan een bepaalde routine immers erg groot. Je gaat naar je werk, je voedt de kinderen op en elk weekend ga je op familiebezoek… Herkenbaar? Op vakantie gaan staat echter synoniem met een hele nieuwe wereld die voor je geopend wordt. Er is zoveel te doen en de mogelijkheden zijn dus eindeloos. Dat zorgt er overigens voor dat je mentaal opgekikkerd bent op het moment dat je terugkeert naar huis . Reizen? Een aanrader dus!

10. Jezelf leren kennen

Je hoeft geen last te hebben van een identiteitscrisis om op reis jezelf beter te leren kennen. Misschien zag je in jezelf wel geen wandelaar, maar ontdek je op vakantie in Schotland dat je eigenlijk niets liever doet dan hele dagen met een rugzak rond te trekken? Omgekeerd kan natuurlijk ook. Je beweert bijvoorbeeld al jaren dat je perfect geschikt bent om in een derdewereldland vrijwilligerswerk te verrichten, totdat je eindelijk eens besluit om de proef op de som te nemen en het allemaal wat tegenvalt daar in pakweg Ghana of Cambodja? Hoe dan ook, reizen is een uitgelezen manier om te ontdekken uit welk hout je nu eigenlijk gesneden bent. Waar wacht je nog op?

Bron: Take-a-trip.eu