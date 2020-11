Ikea weigert moeder met tweeling (1) in buggy: ’Drie mensen te veel’

De vrouw doet haar verhaal bij RTL Nieuws. „Ik dacht nog dat die vrouw een foutje maakte”, vertelt Janine. Maar het was geen fout. Ikea laat slechts twee mensen binnen, zo staat op de eigen website. Daarmee wordt een advies van de Rijksoverheid opgevolgd.

Jantine vindt dat de regels ’onmenselijk worden uitgevoerd’. „Ik voelde me echt gediscrimineerd als tweelingouder.”

Een woordvoerder van Ikea herhaalt tegenover RTL Nieuws dat mensen ’echt zo veel mogelijk alleen moeten komen’. „Het is niet de bedoeling om met het gezin naar de Ikea te komen. De tijd van ’een dagje uit’ is nog niet aangebroken.” Geldt dat beleid zelfs bij een moeder met jonge tweeling? „Dat is een uitzonderlijke situatie en zal niet vaak voorkomen, maar in principe zullen zij dan ook geweigerd worden. Het maximum is echt twee personen.”