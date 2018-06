Noodtoestand afgekondigd in Myanmar

In het noorden van Myanmar wordt al een week lang hevig gevochten. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Meer dan 30.000 mensen zijn op de vlucht geslagen naar China. De noodtoestand geldt voor negentig dagen.

De Kokang behoren in Myanmar tot de etnische minderheid van Han-Chinezen. De gewapende tak komt voort uit de communistische partij van het land. Een van de leiders, Phone Kye Shin, is kortgeleden teruggekeerd na vijf jaar ballingschap in China. Dat leidde ertoe dat de gevechten weer oplaaiden.