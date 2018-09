Provisieverbod levert consument besparing van 15% op

Die besparing werd onder meer gerealiseerd omdat het uurtarief daalde van gemiddeld €122 per uur in 2012 tot gemiddeld € 107 per uur in 2014. De gemiddelde prijsdaling hangt af van het soort financieel product en kan nog veel verder oplopen. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van GfK naar de gevolgen van het provisieverbod.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de besparing op een hypotheekadvies dankzij het provisieverbod kan oplopen tot 50%.

Het provisieverbod houdt in dat financieel adviseurs geen provisie meer ontvangen van een aanbieder. Consumenten moeten hen daarentegen rechtstreeks betalen voor hun advies. Omdat consumenten hierdoor inzicht krijgen in de kosten voor financieel advies, is de concurrentie tussen financieel adviseurs aangescherpt.

Gevolgen adviseurs

De invoering van het provisieverbod leidt voor tweederde van de financieel adviseurs tot een daling van inkomsten. De helft van deze groep ziet zelfs een daling van meer dan 20%.

Maar liefst 98% van de onafhankelijke financieel adviseurs ervaart het provisieverbod dan ook als een oneerlijke situatie in de markt: banken hoeven niet te leven van advieskosten, zij verdienen hun geld met het renteverschil op de hypotheek en kunnen hierdoor hun advieskosten richting de consument laag houden.