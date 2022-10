Frustratie in zaak Quincy Promes: ’Neergestoken neef zag hem gewoon in Oranje’

Binnenland

Verdachte van doodrijden Tamar (14) alsnog vervolgd

Het Openbaar Ministerie moet alsnog de destijds 28-jarige man vervolgen die verdacht wordt van de dodelijke aanrijding van Tamar (14) in 2020, zo heeft het hof Amsterdam besloten. Deze beslissing is genomen in een zogeheten artikel 12-procedure die door advocaat Sébas Diekstra namens de ouders van h...