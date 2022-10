Neef Quincy Promes veel last van steekpartij: ’Slaap slecht, eet slecht en therapie’

Vrijdag was een zogeheten regiezitting in de rechtbank, waarin diverse onderzoekswensen werden besproken. De advocaat van Promes wil graag nog een aantal getuigen horen, dat zal de komende maanden gebeuren. „Er zijn veel tegenstrijdige verklaringen over wat daar gebeurd is. De rechtbank ziet het belang om deze getuigen te horen”, zei de voorzitter.

De oud-Ajacied zou in 2020 hebben geprobeerd zijn neef te vermoorden tijdens een familiefeest in Abcoude. Misdaadverslaggever John van den Heuvel blikt vooruit op de strafzaak. Tekst gaat verder onder de video

De civiele rechter heeft Promes afgelopen juni al veroordeeld om een schadevergoeding te betalen aan zijn neef. Wat de advocaat van slachtoffer betreft toont dat aan hoe lang de strafzaak eigenlijk duurt. Ondertussen heeft de neef van Promes last van verschillende gevolgen van het steekincident. Slaapt slecht, eet slecht en heeft EMDR-therapie

Frustratie

„De frustratie van mijn cliënt is gigantisch. Hij heeft iemand voor het Nederlands elftal zien spelen, terwijl het nog niet eens duidelijk was of OM de verdachte zou gaan vervolgen”, aldus de advocaat

Promes was niet aanwezig in de rechtbank. „Cliënt werkt in het buitenland”, zei zijn advocaat. Begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische voetbalclub Spartak Moskou. Promes speelde op het moment van het incident voor Ajax.