Hier haalt u de goedkoopste verse vleeswaren

De prijzen van schouderham lopen redelijk uiteen bij de verschillende supermarkten. Zo is de kiloprijs bij Deen en Dirk van den Broek €12,90, bij Albert Heijn €13,90 en bij Vomar €12,90. De kalkoenborstfilet kost bij Vomar €16,90 per kilo. Dirk van den Broek rekent €18,90, Deen €19 en Jumbo €19,50. Albert Heijn is het duurst met een kiloprijs van €20,60.

Ook gerookte kipfilet voor op brood heeft de hoogste prijs bij Albert Heijn: €17,90 per kilo. Dirk van den Broek en Vomar rekenen het minst: €14,90. Voor katenspek kunt u ook het beste naar Vomar. Hier is de kiloprijs €13,70, terwijl u bij Deen €15 betaalt en u bij Albert Heijn zelfs €16,30 kwijt bent. AH rekent voor seranoham ook de hoogste kiloprijs (€28,99 per kilo), terwijl Jumbo €25,50 hanteert en Vomar €22,90. Deen en Dirk van den Broek zijn het voordeligst met €21,90.

Waar u de goedkoopste verse vleeswaren haalt

De Boodschappenkar wordt samengesteld door de redactie OverGeld. Er is gekeken naar verse vleeswaren en dus niet naar zuurstofhoudende verpakkingen. Prijzen (geen acties) zijn genoteerd op 19 april. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

DeenDirk van den BroekVomarJumboAHYorkham p/kgx19,9019,9920,9021,90Schouderham p/kg12,0012,9012,9012,8013,90Cervelaat p/kg13,6418,909,99x15,90Rookvlees p/kg22,9022,9022,9022,9024,90Rosbief p/kg17,5021,9021,9022,8022,90Amsterdamse Ossenworst p/kg16,9015,5016,9014,9015,90Leverworst p/kg10,00x8,998,8010,40Berliner leverworst p/kg10,009,9010,909,4010,40Seranoham p/kg21,9021,9022,9025,5029,88Kalkoenborstfilet p/kg19,0018,9016,9019,5020,60Geladeerde runderlever p/kg13,9013,90x12,9014,90Katenspek p/kg15,0014,9013,7014,9016,30Gerookte kipfilet p/kg15,0014,9014,9017,4017,90Filet American p/100 gr1,391,061,391,391,50Cremepaté p/100 gr0,700,700,921,091,14Cranberry smeerpaté p/100 gr0,990,700,99x1,19Shoarmarollade p/kg17,9017,9016,90x17,09

