Advocaat Holleeder: ’Zussen logen onder ede over erfenis’

Holleeder (m.) eerder in de rechtszaal. Ⓒ PETRA URBAN

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie en de rechtbank zijn tijdens de berechting van Willem Holleeder te makkelijk voorbijgegaan aan wat zich twintig jaar geleden allemaal afspeelde in het Amsterdamse criminele circuit. Volgens de verdediging van Holleeder zijn bepaalde gebeurtenissen voorafgaand aan de moorden op crimineel John Mieremet in 2002 en Holleeder’s zwager Cor van Hout in 2003 destijds, maar ook nu nog, onvoldoende onderzocht en meegewogen door zowel het OM als de rechtbank die Holleeder tot levenslang veroordeelde.