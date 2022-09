NAVO zal ’verenigd en vastberaden’ reageren op elke opzettelijke aanval op kritieke infrastructuur

De Westerse alliantie maakt zich ’grote zorgen’ over de schade aan de pijpleidingen voor transport van Russisch aardgas. „Alle beschikbare informatie wijst erop dat dit het gevolg is van opzettelijke, roekeloze en onverantwoorde sabotagedaden.”

Het bondgenootschap spreekt zich niet uit over een vermoedelijke dader en benoemt dat de lekkages hebben plaatsgevonden in internationale wateren. Dat is relevant, want een aanval op een pijplijn in territoriale wateren van een NAVO-lidstaat zou waarschijnlijk om een stevigere reactie vragen.

De NAVO zegt zich klaar te maken voor afschrikking en verdediging tegen aanvallen op kritieke infrastructuur en hybride tactieken ’door staten en niet-statelijke actoren’.

Wat de reactie op zo’n aanval precies zal zijn communiceert de NAVO niet. De verklaring is opgesteld na een vergadering van de dertig lidstaten en kandidaat-landen Zweden en Finland.

De EU-energieministers bespreken de schade aan Nordstream 1 en 2 vrijdag tijdens een vergadering in Brussel. De Europese Commissie wil dat alle lidstaten een stresstest uitvoeren om te kijken of hun kritieke infrastructuur voldoende bestand is tegen aanslagen en sabotage.