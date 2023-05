Ahold Delhaize flink onder vuur in Kamer vanwege salarissen

De linkse fracties hadden hun leiders Marijnissen (SP), Kuiken (PvdA) en Klaver (GL) afgevaardigd voor het vraaggesprek in de Kamer over bedrijfswinsten en lonen, een onderwerp dat door ’graaiflatie’ en koopkrachtproblematiek hoog op de Haagse agenda staat.

’Waar is uw moraal?’

Naast economen, en de sociale partners kwamen er ook vertegenwoordigers van bedrijven Ahold Delhaize, Heineken en KPN langs. Vooral het eerstgenoemde bedrijf moest het ontgelden, omdat het de laatste weken vooral in de nieuws komt door de loonsverhoging voor de ceo terwijl de medewerkers in de distributiecentra van Albert Heijn moesten staken voor een betere beloning.

PvdA-leider Kuiken drong bij de chef personeelsbeleid van Ahold, Casper Assinck, aan op een uitleg voor het verschil tussen die twee zaken. „Ik snap dat het een onplezierige vraag is, maar ik vind hem wel gerechtvaardigd.” SP-voorvrouw Marijnissen valt Ahold zelfs keihard aan: „Waar is uw moraal?”

Ingrid van der Vorst (HR directeur Heineken), Bart Webers (VP Total Rewards KPN) en Casper Assinck, (Senior Vice President HR Ahold Delhaize) tijdens een rondetafelgesprek over winsten en lonen in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

’Marktconform’

Assinck verdedigt zich door te stellen dat de salarissen bij zijn bedrijf ’marktconform’ zijn: „Als u kijkt naar medewerkerstevredenheid zijn wij een goede, een redelijke werkgever.” De vraag over het moraal vindt hij een ’moeilijk te beantwoorden vraagstuk’.

Ook de beloning van Muller, die onlangs met 8 ton werd verhoogd naar 6,5 miljoen euro per jaar, is volgens Assinck ’keurig in verhouding’ met vergelijkbare topbanen in het bedrijfsleven. Het schiet bij GL-leider Klaver in het verkeerde keelgat: „U durft hier werkelijk te beweren dat alles goed in verhouding staat? Dat laat zien hoe ver Ahold afstaat van de werkelijkheid.”

In de Kamer ontstaat ook enig ongemak om de pittige aanvallen richting de Ahold-medewerker. D66-Kamerlid Van Weyenberg, ook kritisch op het beloningsbeleid van het bedrijf, had liever de ceo zelf aan de tand gevoeld: „Ik heb het gevoel dat ik de majoor de lastige vragen moet stellen, omdat de generaal in de bunker is gebleven.” VVD-Kamerlid Smals vindt dat zijn collega’s wel heel fel zijn richting de gasten in de Kamer: „Ik vind dat we netjes met hen om moeten gaan.”