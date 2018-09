Sterke zeebeving voor kust Japan

De golf bleek uiteindelijk veel kleiner dan verwacht, meldden Japanse media. Voor de kust van de stad Kuji in het noorden van Iwate was een golf van 20 centimeter gemeten. Bij de stad Miyako was een golf van 10 centimeter. De beving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer en was zo'n 77 kilometer ten oosten van Miyako.

Aanvankelijk werd een beving van 6,9 op de school van Richter gemeten, maar dat werd later bijgesteld. Zo'n 19.000 bewoners van het kustgebied werden opgeroepen te evacueren. Er zijn geen meldingen van grote schade.

Het gebied werd in maart 2011 getroffen door een zware beving van 9,0 op de schaal van Richter en kreeg te maken met een hevige tsunami. Dat leidde tot een kernramp bij de kerncentrale van de nabijgelegen regio Fukushima. Door de tsunami kwamen zeker 19.000 mensen om het leven.

Een woordvoerder van Tokyo Electric Power Co, eigenaar van de kerncentrales in Fukushima, heeft laten weten dat er geen onregelmatigheden zijn gemeld bij de centrales. De beving was slechts licht te voelen in het gebied.